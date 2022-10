Luís Freire satisfeito: "Estamos a crescer e a fazer um bom início de campeonato"

Declarações de Luís Freire, treinador vila-condense, após o Rio Ave-Santa Clara (1-0), partida relativa à oitava jornada da Liga Bwin.

Vitória: "Foi um jogo encaixado, em que as duas equipas se estudaram bem, e apostaram em blocos defensivos sólidos. Entrámos mal no jogo, com alguma intranquilidade e com dificuldades em ligar o nosso futebol".

Efeito do golo: "Fizemos um golo talvez no melhor lance da partida, numa saída de bola desde a defesa, e, a partir de então, a equipa ganhou confiança, mesmo com vários jogadores em estreia".

Análise à equipa: "Defensivamente, fomos estáveis, e, mesmo nas vezes em que o Santa Clara nos atacou, sinto que controlámos o adversário, com e sem bola. Na segunda parte, foi diferente, faltou sermos mais incisivos, mas dominámos o jogo, "ganhámos' o vermelho ao jogador do Santa Clara, numa boa jogada nossa, e conseguimos sempre o controlo defensivo. Na parte final, senti que os jogadores queriam segurar a vantagem, sobretudo depois do último jogo [com o Gil Vicente], em que estávamos a ganhar por 2-0 e empatámos 2-2".

Palavra à equipa: "Parabéns ao grupo pelo que está a ser construído. Estamos a crescer e a fazer um bom início de campeonato".