Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após a derrota (1-0) frente ao Casa Pia, na ronda 11 do campeonato.

A derrota: "Na primeira parte, ligámos bem o jogo, mas, no último terço, não fomos incisivos. Conseguimos encontrar o Baeza, o Guga e o Samaris muitas vezes com bola. Faltava claramente desequilibrar e sermos mais afoitos no último terço para criar mais perigo. O Casa Pia cria dois lances de perigo iminente e acaba por ter esse ascendente. Na segunda, o jogo foi equilibrado outra vez, com o Casa Pia com mais bola, mas sem criar perigo. Acaba por marcar num lance individual do Godwin. A equipa avançou mais para a frente e os jogadores estiveram mais perigosos, com o jogo mais aberto e tivemos várias situações para conseguir fazer melhor."

Empenho: "Ninguém baixou os braços, toda a gente tentou ao máximo o golo do empate. Pela reação, podia ganhar-se mais qualquer coisa. Na globalidade, o jogo foi equilibrado. Temos muito para melhorar e crescer. Sei o caminho, temos muito para fazer e, na segunda volta, já vamos ver um Rio Ave mais incisivo no jogo."

Casa Pia e o futuro: "São duas equipas que se conhecem bem. No ano passado, ganhámos duas vezes ao Casa Pia por 1-0 e, portanto, sabíamos que marcar primeiro era importante. Confio muito no grupo que formámos. Com a estrutura e o trabalho que fazemos, vamos querer estar onde queremos estar, que é nos dez primeiros lugares. O Rio Ave, ao longo do tempo, vai conseguir ser uma equipa mais forte. Temos duas vitórias seguidas em casa e queremos a terceira na próxima jornada, frente ao Boavista."