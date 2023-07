Luís Freire: "Os nossos reforços já estão cá dentro"

Rio Ave não pode inscrever jogadores neste defeso, devido a uma sanção imposta pela FIFA.

O treinador do Rio Ave, da I Liga, considerou este sábado que os reforços do seu plantel para a nova época "estão dentro" do grupo, mostrando confiança na prestação da equipa.

"Os nossos reforços já estão cá dentro. Tenho jogadores de qualidade, que se conhecem bem e têm crescido. Acredito neles e na capacidade que têm", disse Luís Freire, no final do jogo-treino com o Vitória, que terminou com um empate (1-1).

Os vila-condenses, que neste defeso não podem escrever novos atletas, devido a uma sanção imposta pela FIFA, que só termina no final deste ano, partem para temporada de 2023/24 com o objetivo de cimentar a equipa na I Liga.

"Estamos muito unidos na missão de consolidar o Rio Ave na I Liga, o lugar que merece. O principal objetivo é a manutenção, que queremos atingir o mais rápido possível, mas sempre com ambição de fazer algo mais, acreditando na nossa capacidade", completou o treinador da formação vila-condense.

Com o empate frente ao Vitória, a equipa da foz do Ave terminou o período de testes nesta pré-época, e o técnico mostrou-se satisfeito com a prestação. "Foi uma pré-época curta, só com 12 dias de trabalho, muito intensos, mas que revelou a coesão do plantel. Ainda vamos crescer, mas neste jogo, frente a um adversário com pergaminhos e de qualidade já demos uma boa resposta. Gostei da atitude e do comportamento", partilhou Luís Freire, no final do apronto com os vimaranenses.