Luís Freire: "Não tenho dúvidas que vamos ser mais fortes"

Declarações do treinador do Rio Ave na antevisão ao jogo com o Santa Clara.

O treinador do Rio Ave considera que a paragem dos campeonatos serviu para deixar a equipa "mais forte" para o duelo deste domingo, frente ao Santa Clara, da oitava jornada da I Liga.

"Em relação ao último jogo com o Gil Vicente [empate 2-2], não tenho dúvidas que vamos ser mais fortes. A equipa está mais homogénea. Os aspetos físicos, táticos e a mentalidade competitiva estão melhores", analisou Luís Freire.

Com este incremento de qualidade, o treinador dos vila-condenses apontou como "objetivo para este jogo não só a vitória, com também uma melhor prestação em relação ao último desafio, com uma equipa com maior capacidade de ser agressiva". "Temos de ainda estar focados no nosso jogo. Trabalhámos bem muitos aspetos que temos de aplicar em campo. A exigência nesta semana foi alta e os jogadores trabalharam no máximo", disse.

Sobre o Santa Clara, o treinador do Rio Ave falou "numa equipa com qualidade", que "certamente vai criar muitas dificuldades, provando o equilíbrio deste campeonato". "O Santa Clara, normalmente, forma bons grupos. Esta época reforçou-se com 20 jogadores, muitos deles vindos da Série A brasileira. Podem demorar algum a tempo a se adaptarem, mas é uma equipa que tem tendência natural a crescer, porque tem bons valores. É um adversário sempre difícil", analisou.

O treinador dos vila-condenses abordou ainda a ausência de Guga, um dos capitães de equipa, que vai falhar este jogo devido a castigo, mas garantiu que o centrocampista terá "substitutos à altura". "É um jogador importante, com muita qualidade, mas quando construímos o plantel fizemo-lo com a ideia de termos várias soluções para as diferentes posições. Os nossos jogadores são muitos competitivos e há sempre uma concorrência pelo lugar. Acredito que quem vai entrar estará a altura do desafio", vincou Luís Freire.

Em sentido inverso, o treinador da formação da foz do Ave confirmou que o defesa central Aderllan Santos recuperou de lesão e está apto a entrar nas opções.

O Rio Ave, 13.º classificado com seis pontos, recebe este domingo o Santa Clara, 15.º com cinco, numa partida agendada para as 15h30, que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.