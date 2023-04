Luís Freire: "Leonardo Ruiz? Se é expulsão, então não havia quase jogo"

Declarações de Luís Freire, treinador vila-condense, após o Boavista-Rio Ave (3-2), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Quero-me agarrar àquilo que fizemos até aqui [na I Liga]. Numa primeira parte que não condiz com a valia dos meus jogadores, o Boavista esteve mais intenso, rápido com bola, dinâmico, vivo e forte nos duelos. Assumo essa responsabilidade pelo mau jogo da nossa parte. Não é para isto que trabalhamos tanto. Já fizemos muito melhor. Na primeira parte, faltou-nos um bocadinho de tudo. Podemos sofrer um golo, mas não podemos sofrer três quase seguidos. À exceção do jogo com o Benfica [2-4, na nona ronda], nunca tínhamos sofrido três golos numa parte. Apesar do mérito do Boavista, houve demérito nosso. Não entrámos bem nem conseguimos reagir. Assumo que ainda tentei parar o jogo na primeira parte e alertar a equipa para algumas coisas, mas a mensagem não entrou. Ao intervalo, modificámos três jogadores, mas, se pudesse, tinha mudado a equipa quase toda. Marcámos um golo, mas podíamos marcar mais e precisávamos do discernimento e dinâmica que costumamos ter. Organizámos a equipa defensivamente e tentámos reativar a esperança nos nossos atletas para irmos o mais cedo possível à procura do 3-2 e darmos uma imagem diferente na segunda parte. Fomos mais equilibrados depois do intervalo. Quando estávamos a tentar reagir e a ter várias abordagens à baliza do Boavista, há uma expulsão que nos tira praticamente do jogo. Só não nos tirou mais porque os jogadores tiveram uma atitude fantástica no fim".

Expulsão de Leonardo Ruiz: "O meu avançado [Leonardo Ruiz] tocou na bola. Se é expulsão, então não havia quase jogo. Fomos dignos e demos tudo. Não é fácil ter aquela postura a perder por 3-1 e com menos um jogador. Ameaçámos a baliza e podíamos ter feito o 3-3. Dou os parabéns ao Boavista, que ganhou justamente. Da nossa parte, temos de trabalhar como deve ser na próxima semana e apresentar a melhor equipa para defrontar o Arouca [na 30.ª jornada]".

Exibição apagada: "Não acredito que estivesse no subconsciente dos jogadores entrarem mais adormecidos, mas saiu-nos tudo ao contrário. Tentámos ao máximo ativar os atletas na perspetiva de ser um jogo importante para nós. Temos 38 pontos, mas queremos mais. Estar no 10.º lugar não pode ser igual a estar no 12.º. Quem pensar assim vai ter mais oportunidades até ao final do campeonato. Nunca gostamos de perder, mas foi um dia mau para nós. Agora, são os mesmos jogadores que fizeram uma belíssima I Liga até agora e tiveram uma excelente atitude nos jogos. Temos grandes profissionais e estou certo de que eles são os primeiros a não estar contentes e a quererem responder já na próxima semana".