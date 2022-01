Luís Freire: "Já fizemos uma grande Taça de Portugal e tudo que ainda vier será bónus"

Técnico vila-condense, em antevisão do próximo duelo da equipa na prova-rainha, que valerá um lugar entre os quatro melhores da atual edição, realçou o percurso até aos "quartos"

Luís Freire, treinador da equipa do Rio Ave, garantiu, esta terça-feira, uma equipa "muito motivada" em superar, na próxima quarta-feira, o duelo com o Tondela e "amarrar a oportunidade" de qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal.

A equipa vila-condense, que milita na Liga SABSEG, já eliminou da competição os primodivisionários Boavista e Belenenses SAD, tendo agora novo duelo com uma formação do primeiro escalão, algo que não atemoriza o treinador, que acredita que o seu grupo "estará à altura".

"Estamos muito motivados em amarrar esta oportunidade. Sabemos que do outro lado está uma equipa de I Liga, com jogadores de qualidade, que vem de bons resultados e está com ritmo. Mas vamos dar o máximo para entrar na meia-final, encarando o jogo com maior motivação do que responsabilidade", analisou Luís Freire.

Apesar dessa ambição, o treinador mostrou alguma preocupação com a paragem competitiva do plantel, devido a um recente surto do coronavírus, que levou ao isolamento de todo o grupo de trabalho.

"Não competimos desde 23 dezembro, foi um período difícil de quase 20 dias, mas desde que voltámos estamos focados e motivados neste jogo, mesmo com pouco tempo de preparação. Antevemos algumas dificuldades físicas, embora os jogadores tenham regressado melhores do que eu esperava", desabafou Luís Freire.

O treinador do Rio Ave descartou a pressão de voltar a defrontar um adversário do principal escalão, considerando que nas eliminatórias anteriores a sua equipa conseguiu "ser forte, superior e vencer com mérito".

"Sabemos que já fizemos uma grande Taça de Portugal e tudo que ainda vier será ganho, porque o nosso grande objetivo é o campeonato. Só dependemos de nós para traçar o nosso caminho", concluiu Luís Freire.

O Rio Ave recebe na quarta-feira o Tondela, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, agendado para as 18h45, que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.