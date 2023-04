Luís Freire: "Há um derrube ao Fábio Ronaldo, podia ter sido sancionado com penálti"

Declarações de Luís Freire após o Rio Ave-Casa Pia (1-1), partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "A primeira parte foi mais dividida, e mesmo havendo pouco tempo útil de jogo, o Casa Pia teve um jogo mais direto. Ainda assim conseguimos criar algum perigo, e há um derrube ao Fábio Ronaldo, que podia ter sido sancionado com grande penalidade

Mudar: "Ao intervalo pedi aos jogadores para colocarem mais velocidade no jogo e não se envolverem em duelos e guerrilhas. A equipa foi inexcedível, procurou acelerar e chegar à baliza contrária de todas as maneiras. Foi uma segunda parte com muito ascendente da nossa parte, mas que não conseguimos materializar em vitória."

O objetivo: "Defrontámos uma equipa muito competente, que defende bem, mas fizemos um golo e podíamos ter feito o segundo da reviravolta. Queremos muito voltar a vencer e vamos trabalhar para isso. O nosso grande objetivo da época era chegar aos 35 pontos, e conseguimos isso hoje. Parabéns ao plantel e a toda a estrutura. A partir daqui a nossa meta é fazer o melhor possível".