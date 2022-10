Luís Freire garante: "A eliminação da Taça não deixou feridas"

O Rio Ave, 14.º classificado, com nove pontos, encerra na segunda-feira a jornada 10 do campeonato frente ao Portimonense, sétimo, com 15, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Bruno José Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo

O treinador do Rio Ave garantiu este domingo que a eliminação da Taça de Portugal, frente ao "terciário" Oliveira do Hospital, "não deixou feridas" no plantel, e promete uma reação, segunda-feira, frente ao Portimonense, para o campeonato.

Luís Freire afirmou que o grupo "sabe separar um jogo da Taça, que não correu bem, de outro do campeonato, que é o objetivo principal", esperando provar isso na receção aos algarvios, da 10.ª jornada da Liga Bwin.

"A eliminação da Taça não deixou feridas. Não queríamos que acontecesse, era uma competição onde queríamos mais, mas temos agora a Taça de Liga, que temos de olhar de outra maneira, e manter o foco principal no campeonato", disse.

O treinador do Rio Ave mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa na Liga Bwin, falando num grupo "forte, que tem dado uma boa resposta, mesmo perante um calendário difícil, com embates já realizados com os quatro "grandes"".

"Temos um grupo fantástico, com muita personalidade, que analisa bem o que se passa e é exigente. Depois de termos já defrontado os cinco primeiros classificados da época passada, vamos agora apanhar oito equipas do nosso patamar, onde temos ambição de fazer pontos. Acredito que, no final da primeira volta, vamos estar numa situação boa", perspetivou.

Sobre o Portimonense, Luís Freire analisou uma "equipa de qualidade, com um bom treinador e muito experiente, com jogadores que frequentemente saltam para palcos maiores", desvalorizando o facto de o adversário não ganhar há três jogos, tendo também vindo de uma eliminação na Taça de Portugal, frente a um adversário da Liga 3, o Vilaverdense.

"É uma equipa pode jogar em vários sistemas, e o seu treinador muda-os perante as características dos adversários. Preparámos esses vários cenários, vamos dar uma resposta mediante o Portimonenses que encontrarmos", vincou o técnico do conjunto da foz do Ave.

Sobre o facto de, neste milénio, e para Liga Bwin, o Rio Ave nunca ter perdido com o Portimonense, Luís Freire considerou que a estatística "vale o que vale", considerando que o "passado não entra neste jogo".

O treinador partilhou, ainda, que tem o grupo praticamente na máxima força para este desafio, apontando como únicas baixas o avançado André Pereira e o médio Joca, ambos lesionados.

