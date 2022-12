Luís Freire: "Foi muito positivo, íamos ficar mês e meio parados"

Declarações de Luís Freire dos treinadores do Rio Ave e do Farense, Luís Freire e Vasco Faísca, no final da partida da terceira jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, que os vila-condenses venceram por 2-1.

Sobre o jogo:, "Estou satisfeito com o rendimento do grupo. Tínhamos vários objetivos para esta fase da época, sobretudo manter o foco, vencer jogos e dar minutos a todos os jogadores. Isso foi conseguido. Jogámos, hoje, contra uma boa equipa que está em fase de subida na II Liga, apresentou-se com um onze forte e nós, apesar de algumas alterações, nunca perdemos a identidade. Foi isso que pedi aos jogadores, e mesmo aqueles que não tinha tanto ritmo mostraram-se muito bem."

Duas partes: "Na primeira parte fomos ligeiramente superiores, tivemos mais bola e mais remates, merecemos sair para o intervalo a vencer por 1-0. Na segunda parte, o jogo ficou mais equilibrado, o Farense fez o 1-1, mas conseguimos reagir, e com a expulsão [de Cristian Ponde] ficou mais fácil para nós chegarmos à baliza adversária, e conseguimos recuperar a vantagem no marcador."

Balanço da Taça da Liga: "Satisfeito por todos terem dado um contributo para vencermos dois dos três jogos do grupo, com boas prestações. Temos de nos focar agora no retomar do campeonato, com os vários jogos que aí vêm. Foi muito positivo, porque senão jogássemos nesta altura íamos ficar mês e meio parados. Tivemos jogos competitivos, que encarámos com muito seriedade, e mesmo na derrota com o Sporting deixámos boas indicações. Fizemos seis pontos e temos de estar satisfeitos".