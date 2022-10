Luís Freire: "Ficámos intranquilos com o lance analisado pelo VAR"

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após a vitória sobre o Portimonense (1-0) na 10.ª jornada da Liga

Análise: "Faltou fazermos o segundo golo e tivemos oportunidades para isso. Começámos o jogo com qualidade e até criámos duas boas oportunidades."

Equilíbrio até à expulsão: "O Portimonense também conseguiu criar-nos dificuldades, mas estava a ser um jogo difícil para os dois lados e uma partida equilibrada. A partir da expulsão, que é justa, tivemos o domínio até ao final da primeira parte e chegámos com justiça ao golo. Na segunda parte entrámos confiantes, precisávamos de estar à frente em casa, e criámos várias chances para marcar."

Possível penálti: "Quando houve o lance analisado pelo VAR [bola bateu no braço do defesa do Rio Ave Josué], ficámos algo intranquilos. Mesmo assim, conseguimos controlar o jogo, e a vitória é justa, mesmo não sendo fácil jogar contra 10, o que obriga a rapidez na circulação, o que nem sempre tivemos."

Arbitragem: "É injusto comentar arbitragem quando os árbitros não podem comentar. Há um toque sobre o Aziz na área, na primeira parte, e o lance do Josué é um ressalto. O jogo não fica marcado pela arbitragem".