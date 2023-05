Luís Freire: "Fazer 40 pontos no ano de regresso à I Liga..."

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após o empate 2-2 na receção ao Famalicão

Análise: "Este jogo acaba por ser um espelho da época. Não começámos da melhor forma, sofrendo dois golos quase seguidos, em que o Famalicão aproveitou os nossos desequilíbrios. Mesmo antes da expulsão do adversário tentámos reagir, mas o Famalicão começou a baixar o bloco, e jogando de 11 contra 10 sabíamos que iam apostar no contra-ataque. Assumimos o jogo, passámos a jogar com profundidade, e ainda antes do intervalo podíamos ter feito o 2-1. No segundo tempo, decidimos apostar na capacidade dos nossos avançados e no jogo aéreo. Controlámos o jogo e procurámos sempre o golo. Acreditámos sempre, e já depois de chegar o empate, por pouco não fizemos o 3-2, que também seria justo."

Espírito guerreiro: "Mostrámos o espírito guerreiro da equipa, que tivemos ao longo da época, recuperando das dificuldades e conseguindo o principal objetivo do clube, graças a um grupo fantástico."

40 pontos: "Fazer 40 pontos no ano de regresso à I Liga é fantástico e mérito de todos."