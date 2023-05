Luís Freire anuncia saída de Samaris do Rio Ave

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após o empate com o Famalicão, 2-2, na última jornada da Liga Bwin

Samaris: "É um jogador de grande craveira, profissional de mão cheia, excelente companheiro, está sempre do lado certo, esteve nos mais altos patamares. Treiná-lo foi um prazer, um orgulho. É uma pessoa extraordinária, encarnou a mística daqui, assumiu o risco e gostou de estar aqui. Mostrou a sua vontade. Agradecer o que fez pelo Rio Ave. Desejo que seja muito feliz na sua carreira."

Vítor Gomes: "O Vítor Gomes mostrou ser um grande capitão, esteve sempre sempre sempre do lado do clube, dos jogadores, a dar o exemplo, um profissional incrível no treino. Jogue ou não jogue, representa o espírito rioavista, é o nosso capitão. Devia ser mais valorizado pelo que fez."