"A duas mãos torna-se difícil sonhar. Devia ser como era antigamente"

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após a vitória esta quinta-feira na receção ao Belenenses (1-1 após prolongamento, 6-5 nas grandes penalidades), e o apuramento aos quartos de final da Taça de Portugal.

Excesso de jogos: "Vamos já no quarto jogo em 12 dias. O Aderllan Santos queixou-se no aquecimento e tivemos de colocar outro jogador [Hugo Gomes] antes do início. Não quer dizer que tenha sido por isso, mas entrámos desconcentrados no jogo e o Belenenses esteve melhor. Não acertámos passes, a circulação estava um pouco intranquila e eles marcam num erro nosso, que aproveitaram com mérito."

Melhora no jogo: "A partir dos 20 minutos, o Rio Ave mudou, assumiu o controlo do jogo, passou a circular a bola com mais critério, qualidade e segurança e acercou-se do meio-campo ofensivo. Conseguimos recuperar um pouco a nossa identidade e penso que o golo surge com alguma naturalidade. Até ao intervalo, estivemos sempre um pouco mais por cima."

Desgaste: "Sabíamos que estávamos com algum desgaste e sentimos que tínhamos de ter e continuar bem com a bola, mas defensivamente não conseguimos ser tão agressivos. O Rio Ave teve mais chances flagrantes na segunda parte, mas houve mais equilíbrio na posse de bola. Fui refrescando a equipa e os jogadores que entraram estiveram bem."

Análise positiva: "Fizemos um belíssimo jogo, com períodos muito bons e outros em que tivemos de sofrer um bocado. Trabalhámos muito as grandes penalidades. Os jogadores têm qualidade e assumiram a responsabilidade. Nesse aspeto, a vitória é deles. Há que lhes dar mérito, porque foram fantásticos e mostraram que têm muita qualidade e podem estar na I Liga."

Promoção: "A II Liga está fantástica este ano. Realmente, a nossa equipa tem qualidade individual e, muitas vezes, qualidade de jogo. É um privilégio trabalhar com estes jogadores, que conseguem interpretar a ideia, mas também dão o seu toque para tentarem desfrutar."

Sem medo: "Ganhámos ao Arouca e ao Boavista, empatámos com o Santa Clara, demos luta ao FC Porto dentro das nossas possibilidades e batemo-nos muito bem frente ao Belenenses. As melhores equipas de II Liga têm andamento e qualidade para as da I Liga. O Leça e o Mafra estão a fazer excelentes campanhas [na Taça de Portugal] e a valorizar e dignificar muito as divisões inferiores. Também estamos a conseguir fazer isso, mas temos a nossa prioridade máxima, que é voltar à I Liga. A Taça tem sido jogo a jogo, valorizando muito a prova, na qual os adeptos vibram muito e tudo pode acontecer."

Futuro: "Tenho pena que as meias-finais não sejam a uma mão. Têm de ser assim, seja onde for, como era antigamente. A duas mãos torna-se difícil sonhar. Basta apanhar uma equipa grande a duas mãos e a probabilidade de passar é muito diminuta. Vamos jogo a jogo".