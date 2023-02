Luís Freire e o regresso às vitórias: "Já merecíamos há muito tempo..."

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após o triunfo por 2-0 sobre o Estoril.

Análise: "O Estoril surgiu muito encaixado no nosso jogo ofensivo, a tentar marcar individualmente e a pressionar os nossos centrais na construção. Quando demos liberdade aos nossos jogadores, começámos a criar mais perigo e a contrariar um Estoril com mais bola no meio-campo ofensivo. No segundo tempo, fomos mexendo peças para libertar os jogadores das marcações e a equipa melhorou. Tivemos mais abordagens ao último terço com o 1-0, a equipa libertou-se de alguns fantasmas e passou ter um jogo mais fluido. Na parte final, fechámos a defesa, mas nunca tirámos o olho da baliza contrária e, quando o Estoril estava balanceado no ataque, matámos o jogo."

Vitória justa e merecida: "Foi uma vitória justa, que já merecíamos há muito tempo, pelo empenho que os jogadores mostraram neste, mas também nos jogos anteriores. O mérito é todo deles."

Ciclo menos bom: "Tivemos um ciclo menos bom, que faz parte, mas houve maturidade, companheirismo e união do grupo. Tivemos um grande espírito de tranquilidade no trabalho e estes 24 pontos dão uma perspetiva muito boa à época."