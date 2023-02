Luís Freire após o Rio Ave-Sporting: "Em Portugal é difícil ser agressivo..."

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após a derrota por 1-0, esta segunda-feira, na receção ao Sporting, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Hoje, a minha equipa teve um comportamento muito, muito bom. Não só em termos de estratégia, mas também em termos da entrega. Os jogadores procuraram ao máximo condicionar o jogo do Sporting. Fomos corajosos, estivemos muito bem, fizemos um grande jogo. A primeira parte é completamente dividida. Nós a tentar condicionar o Sporting, o Sporting a mesma coisa a nós. Procurámos ter bola. Fomos sempre muito lutadores, determinadores. Chegou o intervalo e estávamos a disputar o jogo olhos nos olhos. Até aos 65 minutos, tivemos a melhor oportunidade do jogo, do Boateng. Se tivéssemos marcador, íamos vencer o jogo. Foi penalizador... Os meus jogadores mereciam mais. Esta atitude tem de estar no próximo jogo, a vontade, a raça, a fome de vencer que temos. Merecíamos outro resultado. Jogámos no campo todo, a disputar o resultado ela por ela."

Série de seis jogos sem vencer: "Há equipas com 8, 9, 10, 11 séries de jogos sem vencer. Só o Casa Pia, exceto os grandes, não teve uma série de mais de cinco jogos sem ganhar. Faz parte. Temos seis jogos sem vencer, mas não foi tudo derrotas, fizemos três pontos. Mais do que a tabela, é mostrar o que fazemos. Não fomos uma equipa de autocarro, não queimámos tempo. Nos últimos minutos, os meus jogadores tentaram ser agressivos, mas em Portugal, às vezes, é difícil. Peço apoio para o próximo jogo, com o Estoril."