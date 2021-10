Luís Freire após o Rio Ave-Boavista: "Não há nenhuma equipa fantástica todos os dias"

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após a vitória diante do Boavista (4-0) e apuramento à fase seguinte da Taça de Portugal.

Satisfeito: "Hoje o que fizemos foi o reflexo do nosso crescimento, uma equipa que está a crescer. Conseguimos ser uma equipa muito agressiva desde início, a pressionar muito alto, a conseguir roubar as bolas. Já tínhamos criado oportunidades e nunca deixámos o Boavista jogar com liberdade. Os jogadores foram fantásticos, bem posicionados e com bola conseguimos fazer muitas coisas relevantes".

Superioridade: "Demos poucas chances ao Boavista, apesar de eles também as terem. Mas nós tivemos muito mais que eles. E estou muito orgulhoso dos meus jogadores e com esse apuramento. Dedico a vitória aos adeptos, equipa, direção, todos juntos vamos à procura da próxima vitória".

Equilíbrio: "Nós vamos ter momentos bons e momentos menos bons. Não há nenhuma equipa fantástica todos os dias, como fomos hoje, mas trabalhamos para isso, para marcar golos e valorizar os nossos jogadores, mas nem sempre vai ser possível, é a realidade. Assim é o futebol. Vai haver jogos muito bons, como hoje, e outros menos bons".