Luís Freire após o Braga-Rio Ave: "Até o speaker teve que puxar pelos adeptos"

Luís Freire, treinador do Rio Ave

Declarações do treinador Luís Freire após o jogo da 23.ª jornada da I Liga Bwin entre Braga e Rio Ave (2-0).

Mérito e Boateng: "O Braga teve mérito em conseguir impor o seu jogo, em quebrar a nossa primeira linha de pressão, mas criámos a primeira oportunidade de golo, pelo Boateng, mas o guarda-redes do Braga fez uma grande defesa. São pormenores que fazem a diferença diante de equipas que lutam pelos lugares na Champions. Se conseguíssemos ter estado a ganhar o Braga ia ficar desconfiado. No período em que o Braga tem mais domínio acaba por fazer o 1-0, numa boa jogada."

O speaker: "Na segunda parte, quando o jogo estava mais intranquilo para o Braga, até o speaker teve que puxar pelos adeptos, mas estas equipas com as substituições e o seu ritmo estão mais próximas de fazer o segundo golo. O Braga jogou bem hoje, teve mérito. Nós tivemos quatro oportunidades e teríamos que ter feito um golo. Jogar em Braga não é fácil, tínhamos que ter feito um golo para nos meter mais convictos dentro do jogo, depois o Braga fechou bem o resultado, que é justo."

Demasiados erros a nível defensivo: "Estas equipas expõem-nos mais ao erro. Fomos competentes contra equipas que lutam por ser campeões e por lugares na Champions, hoje houve erros, mas isso faz parte do futebol, atribuo mais mérito ao Braga do que demérito aos nossos jogadores".

