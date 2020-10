Lucas Piázon: "O futebol não quis que passássemos hoje"

Jogador do Rio Ave comentou a eliminação da formação portuguesa da Liga Europa, nos penáltis, frente ao Milan.

Falta de sorte: "Estivemos muito perto inúmeras vezes e não conseguimos fechar o jogo. Muito orgulhoso da equipa, lutámos até ao final, estivemos na frente até ao final, faltou um pouco de sorte hoje, penso eu".

Penálti caiu do céu? "Caiu do céu. Mesmo o primeiro golo, de um canto, uma segunda bola... Fomos buscar o empate, conseguimos a reviravolta. Eles não conseguiram chegar, o Pawel fez no máximo duas grandes defesas, no último lance um chutão para a frente e a bola bateu infelizmente na mão do Borevkovic. Depois 2-2, nos penáltis também tivemos inúmeras chances, mas não deu, o futebol não quis que passássemos".

Injustiça? "Merecíamos mais hoje, tivemos bastante controlo do jogo, reagimos bem ao golo deles, quase ganhávamos nos 90' com o lance do Santos, nos penáltis também tivemos inúmeras vezes na frente. Futebol foi injusto connosco hoje, caímos de pé".