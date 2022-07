Lucas Flores reforça baliza do Rio Ave

Guarda-redes de 20 anos, ex-Internacional de Porto Alegre, assinou um contrato válido por três temporadas.

O Rio Ave anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o Sport Club Internacional para a cedência, a título definitivo, de Lucas Flores. O guarda-redes brasileiro já treinou esta manhã, com os novos companheiros, depois de assinar contrato válido por três temporadas.

Guarda-redes de 20 anos, precisamente ontem celebrados já no Rio Ave, Lucas Flores reforça a equipa principal e desenvolverá também competências na equipa de sub-23, por forma a garantir tempo de jogo e evolução em contexto de competição.

Com 1,95 metros, formado no Internacional, de Porto Alegre, emblema do Brasileirão, o guarda-redes sagrou-se campeão brasileiro de sub-20 em 2021, vencendo também a Supercopa do Brasil, do mesmo escalão, na mesma temporada.



Declarações ao site do Rio Ave

Aposta: "Significa um carinho muito grande a aposta que o clube está a fazer em mim. Posso dizer aos adeptos que estou pronto para fazer uma grande época no Rio Ave."



Expectivas: "A expectativa é muito alta, aceitei esse desafio por saber a grandeza que o Rio Ave representa no futebol português."



O que se pode esperar: "Podem esperar um jogador concentrado dentro do campo, que veio para ajudar a equipa em busca das equipas."

Definição: "Sou uma pessoa do bem, que gosta de estar com os companheiros e, acima de tudo, muito feliz."