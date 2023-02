Lomboto foi inscrito pelo Rio Ave e já sonha: "Significa muito"

Médio franco-congolês destacou-se pelos sub-23.

Promovido à equipa principal depois de ter dado nas vistas pela formação de sub-23 do Rio Ave, pela qual cumpriu 13 jogos e marcou um golo, o médio Julien Lomboto está "preparado" para jogar pelos vila-condenses ao mais alto nível.

O franco-congolês, de 20 anos, que chegou esta época ao clube, oriundo do Estrasburgo B, França, tem treinado regularmente às ordens do técnico Luís Freire, tal como outros jovens da equipa de sub-23. Numa altura em que o Rio Ave está impedido de inscrever novos jogadores, esta é uma das vias para dotar o plantel com mais soluções, sendo que, tratando-se de um médio-defensivo, numa fase em que, por exemplo, Vítor Gomes e Amine estão condicionados devido a lesões, ajuda a colmatar uma lacuna.

Julien Lomboto foi inscrito e pode, desta forma, estrear-se na Liga Bwin e "cumprir o sonho de poder jogar na equipa principal." "Estou muito feliz por representar o Rio Ave. Este passo significa muito para mim, e é muito importante estar elegível para jogar", disse, em declarações ao meios do emblema vila-condense, estabelecendo como "objetivo para o futuro" jogar pelo Rio Ave e prometendo "continuar a trabalhar com humildade" no clube.