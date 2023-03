Aos 73', Leonardo Ruiz, acabadinho de entrar em campo, fez o 2-0 para o Rio Ave no campo do Santa Clara. Na sua primeira intervenção no jogo, o colombiano isola-se e remata colocado e com força

