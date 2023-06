Lateral Karseladze soma primeiras internacionalizações pela Geórgia

O jovem defesa do Rio Ave defrontou o Azerbaijão e a Bielorrússia, na preparação para a qualificação para o Campeonato da Europa sub-19 de 2024.

Jorge Karseladze está de regresso a Vila do Conde após somar as duas primeiras internacionalizações pela seleção sub-19 da Geórgia.

O lateral-direito do Rio Ave, de 18 anos, que também possui a nacionalidade portuguesa, alinhou na segunda parte da partida frente ao Azerbaijão (derrota por 2-1) e foi utilizado durante 70 minutos no encontro diante da Bielorrússia (desaire por 2-0), dois desafios de preparação para a qualificação para o Europeu do próximo ano.

Na presente temporada, o atleta somou dois jogos pela equipa principal dos vila-condenses, tendo sido lançado pelo técnico Luís Freire contra o Paços de Ferreira, na 33ª jornada da Liga Bwin, e perante o Famalicão, na derradeira ronda do campeonato.