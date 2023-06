Karseladze, um portento na rampa de lançamento do Rio Ave

Ganhou minutos nas últimas duas jornadas e provou as qualidades que indicavam ser um caso sério no trajeto de formação. Foi chamado aos sub-19 da Geórgia e é diamante para 2023/24.

O nome não engana, é a mesma fonia de tantos craques revelados pela Geórgia, como Kinkladze, Kaladze, Arveladze ou símbolos da geração setentas do Dínamo Tbilisi, como Chivadze.

No Rio Ave já se soletra a crença num "adze", ou só em Karse, como alguns preferem enunciar. Com ele vai ser obrigatório contar em 2023/24. Aproveitou as chances recebidas nas últimas duas rondas da I Liga para exibir o manancial de recursos que vinham fazendo dele um talento identificado como muito sério pela estrutura.

Jorge Karseladze, de apenas 18 anos, é um garante de esperança e uma atração para os adeptos, havendo da parte do Rio Ave, no que é a direção desportiva e o comando técnico, uma convergência quanto à ideia que o lateral /extremo direito ganhará asas para voar na próxima temporada. Karseladze já começou a ser trabalhado como sucessor de Costinha, sendo ainda indefinido se o indiscutível lateral será negociado, estando o Rio Ave muito dependente em termos negociais do que seja o seu futuro quanto à possibilidade de ser retirada a inibição na inscrição de novos contratos.

Seja Costinha vendido ou não, a aposta em Karseladze está tomada pela cúpula e também por Luís Freire, tratando-se de um jogador com provas dadas num longo trajeto de formação em Vila do Conde, dez anos de casa, apurando a sua condição com presenças nos juniores e nos sub-23 na época passada. O perfil profissional do atleta de 18 anos transmite garantias seguras. Karseladze impressiona, mais que tudo, pelo poder físico, agressivo no capítulo defensivo e acutilante na frente, causador de desequilíbrios de forma ainda mais vincada que Costinha. Filho de georgianos que se radicaram há muitos anos em Vila do Conde, sendo o pai camionista e a mãe dona de café, Karseladze nasceu cá mas já fez a sua reputação chegar aos responsáveis da Geórgia, que nos últimos dias o chamaram à seleção sub-19.