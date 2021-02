Júnior Brandão chega ao Rio Ave por empréstimo do Ludogorets

Ponta de ​​​​​​​lança brasileiro, de 26 anos, chega por empréstimo.

O Rio Ave, da I Liga portuguesa, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado Júnior Brandão, que jogava no Atlético Goianiense, da Série A do Brasil.

O ponta de lança brasileiro, de 26 anos, chega a Vila do Conde por empréstimo, até ao final da época, dos búlgaros do Ludogorets Razgrad, que já o tinham cedido em 2020 ao Atlético Goianiense, no qual o jogador participou em 20 jogos e apontou dois golos.

Júnior Brandão conta ainda no seu currículo com passagens pelos iranianos do Persepolis e pelos brasileiros do Goiás Iporá, Ferroviária e Nova Hamburgo, entre outros.

O ponta de lança é o quinto reforço dos vila-condensse neste período de transferências, depois do defesa Sávio (ex-América Mineiro, Brasil), do médio Guga (ex-Famalicão) e dos extremo Anderson Cruz (ex-Bolivar, da Bolívia) e Rafael Camacho (ex-Sporting).

O Rio Ave segue no 12.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 15 pontos somados em 16 jornadas.