Júnio Rocha continua recuperação: "Quero que as coisas aconteçam no tempo de Deus"

Quase três meses após lesão, o brasileiro do Rio Ave explica o processo de recuperação e a importância da família.

Júnio Rocha, jogador do Rio Ave, lesionou-se no final da época passada, estando ainda a recuperar da operação a que foi sujeito.

Quase três meses após a lesão, o brasileiro explica o processo de recuperação e a importância da família.

"O processo de recuperação, graças a Deus, continua com muita intensidade, muito foco e fico feliz com os resultados para continuar. O mais importante é que Deus tem cuidado de tudo. Diariamente tenho feito muita fisioterapia e ginásio para manter o fortalecimento corporal, que é muito importante, entre outras coisas específicas para a lesão que tive", começou por dizer, em declarações fornecidas pela assessoria de Imprensa.

"A minha família (esposa, filha, mãe, pai, entre outros) é de extrema importância no processo desde do primeiro dia. Tenho de agradecer, principalmente, à minha esposa que deu muito mais do que ela já vinha a dar à nossa família. (...) Tenho muita vontade sim de voltar a treinar, estar à disposição do treinador e ajudar o clube. Mas quero que as coisas aconteçam no tempo de Deus e não no meu. Sei que dessa forma tudo vai correr bem e eu vou voltar muito melhor do que eu mesmo imagino. E tudo está a correr muito bem para o retorno ser abençoado", concluiu.