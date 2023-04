Joga no Rio Ave e lembra: "Comprava as chuteiras e camisolas de Ronaldo"

Baeza, à direita, num duelo com Musa, do Benfica

Miguel Baeza formou-se no Real Madrid e está em Vila do Conde cedido pelo Celta, onde esperar vir a trabalhar com Carlos Carvalhal.

Miguel Baeza chegou ao Rio Ave esta temporada cedido pelo Celta de Vigo e tem dado nas vistas no futebol português, onde já realizou 20 jogos, com uma assistência. Formado no Real Madrid, conviveu de perto cm vários craques e não esquece o dia em que conheceu Cristiano Ronaldo.

"Pude conhecê-lo pessoalmente, porque, na residência do Real Madrid, quem tirava a melhor nota recebia como prémio ver um treino da equipa principal, e cumprimentei-o. Quando era pequeno, comprava as chuteiras e as camisolas dele", afirmou o médio espanhol de 23 anos numa entrevista ao jornal As.

Adaptação a Portugal, garante, foi a melhor. "Estou muito bem, já adaptado. Foi uma grande mudança, mas estou muito contente", disse, explicando os motivos para a mudança. "O campeonato, principalmente, é muito bom para um futebolista espanhol crescer. Ou para crescer nela ou para dar um salto para outra liga. Tive muito medo por sair para outro país, mas tudo correu bem. Estou a jogar, que é o mais importante", notou.

Regressar ao Celta, agora treinado por Carlos Carvalhal, está nos planos. "A minha situação com o treinador anterior não era muito boa, porque não tinha os minutos que queria. Tenho muita vontade de chegar, conhecer a equipa técnica de Carvalhal e tentar impressioná-la. Falam-me maravilhas dele, do tempo em que esteve no Rio Ave", rematou.