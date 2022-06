Joca quer continuar no Rio Ave: "Seria um orgulho"

Joca com a camisola do Rio Ave

Em fim de contrato com o Rio Ave, o médio Joca pretende continuar nos Arcos. Em entrevista à ComUM, contou que tem "falado com o presidente nesse sentido".

"É um clube muito especial. A minha vida profissional foi quase toda passada lá e continuar a jogar de caravela ao peito, na I Liga, seria um orgulho", declarou Joca, que em 2021/22 fez 40 jogos, com três golos e três assistências.