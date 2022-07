João Ferreira oficial no Rio Ave: "É o regresso a uma casa onde fui feliz"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Lateral-direito é emprestado por um ano pelo Benfica

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do defesa João Ferreira, que chega por empréstimo do Benfica, por uma época.

"Este regresso é voltar a uma casa onde fui feliz, significa muito. Vou dar sempre o meu máximo para ajudar o clube", disse, às redes sociais do emblema de Vila do Conde.

O defesa-direito, de 21 anos, natural da Póvoa de Varzim, regressa ao emblema vila-condense, no qual começou a fazer a fazer a sua formação, antes de se mudar para os 'encarnados', com 13 anos, nos quais completou o seu percurso até chegar a sénior.

O internacional jovem por Portugal, com 23 internacionalizações desde o escalão sub-15 até aos sub-19, esteve na época passada integrado no plantel do Vitória de Guimarães, também da I Liga, participando em 16 jogos e efetuando três assistências.

João Ferreira é o quinto reforço dos vila-condenses para o regresso ao escalão maior do futebol nacional, depois de assegurados o guarda-redes Lucas Flores (ex-Internacional de Porto Alegre, do Brasil), os defesas Patrick William (ex-Famalicão) e Miguel Nóbrega (ex-Benfica) e o avançado Paulo Vítor (ex-Valladolid, de Espanha).