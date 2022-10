Jhonatan deixa mensagem após erro na Luz e Rio Ave defende-o: "Nós vimos"

Guarda-redes brasileiro cometeu um erro que resultou em golo do Benfica na jornada nove do campeonato.

O Rio Ave deixou este domingo uma publicação nas redes sociais, em jeito de apoio a Jhonatan, guarda-redes que cometeu um erro grave durante o jogo do Benfica e que resultou em golo.

"Criticar é fácil! Mais difícil é observar também que o guarda-redes com mais defesas Liga Bwin evitou ontem quatro golos certos do adversário, fez nove defesas em todo o jogo e que iniciou a jogada do primeiro golo do Rio Ave com um passe a partir a pressão contrária. Nós vimos, Jhonatan", escreveu o emblema de Vila do Conde.

Jhonatan também deixou uma mensagem nas redes sociais. "Erros fazem parte da vida de um atleta profissional, só erra quem está ali dentro das quatros linhas. Por trás dessa imagem e capa de atleta que levamos, existe um ser humano igual a todos, com suas qualidades e os seus defeitos", escreveu. "Só nós, atletas, sabemos o quanto ficamos frustrados após uma partida em que as coisas não saíram da maneira que esperávamos, até porque trabalhamos todos os dias, em feriados, sol, chuva, frio e às vezes com limitações por causa de algum tipo de dor que sentimos no nosso corpo. Tudo em prol das cores do clube que defendemos. Mas, infelizmente, vivemos num mundo digital em que as pessoas podem vir e chamar-te de vagabundo, sem vergonha, vendido e etc!", lamentou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jhonatan Siqueira (@jhonatansqr91)

Bruno Varela, Guga, Pedro Trigueira e outros companheiros de profissão deixaram mensagens de apoio ao guardião brasileiro.