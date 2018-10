Premium Um caso paradigmático: revolução conduz a novo sucesso em Vila do Conde

Apesar da mudança radical no plantel, os vila-condenses recompuseram-se e têm surpreendido sob o comando de José Gomes.

Será possível alcançar o sucesso no futebol após uma profunda remodelação num plantel? O caso do Rio Ave nesta temporada é paradigmático. Depois de uma época em que o clube conquistou o quinto lugar, igualando a melhor classificação de sempre e praticando um futebol de risco, pouco usual em equipas desta dimensão, contando que saiu o treinador Miguel Cardoso, e que o plantel perdeu a maioria dos titulares, poucos esperariam que, nesta altura, os vila-condenses estivessem na quarta posição, mostrando um futebol personalizado e com elevado nível.

De regresso a Portugal após vários anos a trabalhar em diferentes países, o técnico José Gomes até entrou mal na época, sendo eliminado da Liga Europa pelos polacos do Jagiellonia, mas, aos poucos, e mesmo contando com um inusitado número de lesionados, conseguiu impor o seu cunho. Saíram do plantel praticamente todos os titulares, alguns deles preponderantes, casos do guarda-redes Cássio, do central Marcelo, dos médios Pelé, João Novais e Francisco Geraldes e do avançado Guedes, sendo que, por exemplo, no último jogo, frente ao Braga, apenas "sobreviveram" Nadjack e Diego Lopes do plantel anterior. Do onze-base de 2017/18 ficaram Nélson Monte e Tarantini, mas o central esteve lesionado e entretanto perdeu o lugar, tal como o médio, por opção técnica. Com uma equipa totalmente renovada e uma ideia de jogo ofensiva e baseada na posse de bola, José Gomes tem surpreendido neste arranque.

No plano individual, o guarda-redes Léo Jardim, o central Borevkovic e o médio Jambor, desconhecidos em Portugal, têm mostrado talento, mas há mais para ver neste Rio Ave, com destaque para o renascido Fábio Coentrão, para o criativo Schmidt ou o matador Carlos Vínicius. Emprestados por FC Porto e Sporting, respetivamente, Galeno e Gelson Dala têm feito a diferença no ataque.