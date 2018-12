Tarantini recebe o Prémio de Ética no Desporto

Distinção foi atribuída pela Secretaria de Estado de Juventude e do Desporto e pelo IPDJ

O médio e capitão do Rio Ave, Tarantini, foi distinguido com o Prémio de Ética no Desporto por parte da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

"Tarantini paralelamente à sua carreira como desportista, não deixou de sempre equacionar a educação como um forte pilar da sua vida. Para o efeito, concluiu as licenciaturas em Ciências do Desporto e Educação Física e Desporto Escolar, o mestrado na área do futebol, sendo atualmente doutorando na área das transições de carreira", explicam as instituições em comunicado.

Este ano, o futebolista de 35 anos apresentou o livro "A Minha Causa", nome também dado a um projeto de sensibilização para os atletas de alta competição prepararem o futuro depois de terminarem a carreira, numa iniciativa que foi motivada pelo estudo e análise das falhas cometidas pelos profissionais na gestão das suas carreiras.

Por outro lado, Tarantini tenta fomentar outro tipo de mentalidades em pais, treinadores, educadores e demais agentes do desporto, através de palestras, documentários e investigação.