Sócios aprovam contas com saldo negativo de 1,6 ME

Os sócios do Rio Ave, reunidos este domingo em assembleia-geral, aprovaram as contas da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ), relativas à época 2017/18, que apresentam um resultado líquido negativo de 1,6 milhões de euros (ME).

Apesar as contas estarem no vermelho, algo que acontece pela primeira vez desde que António Silva Campos está na presidência do clube, o documento mereceu a confiança dos associados, tendo-se registado apenas uma abstenção.

O líder do Rio Ave explicou que o resultado negativo se deve ao facto de os passes dos jogadores Pelé e Novais não estarem refletidos neste exercício, tal como o valor das transferências de Roderick, Ederson e Krovinovic, que foi inserido no relatório anterior.

"Não é revelador de qualquer dificuldade ou problema de crescimento. A saúde financeira do Rio Ave demonstra estabilidade, sendo estas contas resultado das situações do exercício de gestão até à data de 30 de junho de 2018", explicou António Silva Campos.

O dirigente lembrou que na época de 2016/17 as contas "apresentaram um resultado liquido positivo que ultrapassou nove ME, devido às vendas de Ederson, Roderick e Krovinovic".

"Se qualquer uma destas vendas fosse realizada numa data posterior a 30 de junho de 2017, o resultado do exercício deste ano seria diferente, assim com se as vendas de Pelé ou João Novais fossem anteriores a 30 de junho de 2018 também este resultado seria diferente", observou.

António Silva Campos explicou ainda que o clube investiu neste exercício cerca de 1,4 ME em amortizações, nomeadamente, nas compras dos passes de Pelé, entretanto vendido, e Nuno Santos, o que, segundo o dirigente "contribuiu, em larga medida, para o resultado líquido [negativo] apresentado".

Também nesta assembleia-geral foram votadas favoravelmente as contas do clube, que apresentaram um saldo positivo de 26.000 euros, assim como apresentadas soluções para a remodelação da bancada poente do estádio, que está atualmente em concurso.