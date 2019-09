Rio Ave ofereceu pizzas aos adeptos que foram ao jogo com o Belenenses

Direção do clube vila-condense decidiu compensar os rio-avistas que apoiaram a equipa

Como forma de premiar os cerca de cem adeptos do Rio Ave que apoiaram a equipa na deslocação ao Jamor, o clube ofereceu pizzas no final do encontro com o Belenenses, antes do regresso dos rio-avistas a Vila do Conde. Numa altura em que a comunhão entre a equipa e os adeptos é cada vez maior, o apoio nos jogos fora desta temporada está igualmente em crescimento, sendo que nesta partida, além de os sócios do Rio Ave terem feito mais de 700 quilómetros, o apoio aos jogadores debaixo de chuva mereceu uma atenção especial da estrutura diretiva do clube.

Refira-se que após o triunfo sobre o Belenenses, o plantel teve direito a um dia de folga, iniciando hoje a preparação do encontro frente ao Sporting, agendado para quinta-feira, relativo à Taça da Liga. Uma vez que a formação vila-condense joga com os leões e três dias depois recebe o FC Porto, é garantido que o técnico Carlos Carvalhal faça uma gestão do seu plantel, poupando grande parte dos habituais titulares para a partida com os dragões. Nadjack, Joca e Mehdi Taremi, todos lesionados, são baixas certas para Alvalade.