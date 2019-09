"Queremos que seja um dos jogos mais difíceis para o FC Porto"

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, fez a antevisão ao encontro com o FC Porto.

Carlos Carvalhal antecipou este sábado que o duelo de domingo com o FC Porto, da sétima jornada da I Liga será "um dos jogos mais difíceis da época para o Rio Ave". "São duas equipas que vão procurar vencer, porque está no ADN de ambas a vontade de lutar sempre pela vitória. Será um dos jogos mais difíceis do campeonato para nós, mas queremos que seja, também, um dos mais difíceis para o FC Porto", disse o técnico dos vila-condenses.

O treinador da formação da foz do Ave elegeu, por isso, "a coragem" como a palavra chave para este encontro, garantido que a sua equipa terá essa atitude. "Será um encontro entre dois conjuntos que têm um futebol positivo, e onde sentimos coragem para encarar um adversário difícil, mas que não nos inibe de lutar pelos três pontos", disse Carlos Carvalhal.

O técnico dos vila-condenses falou num FC Porto "bem organizado, com um trabalho excelente do Sérgio Conceição desde que chegou", mas pede aos seus pupilos uma atitude "de equipa grande". "Fazer tudo bem só está ao alcance das grandes equipas, mas o que queremos do Rio Ave é que jogue como uma equipa grande. Esse é o nosso objetivo, e estamos muito satisfeitos pelos jogadores estarem a corresponder", disse Carlos Carvalhal.

O conjunto de Vila do Conde segue, neste momento, na quarta posição do campeonato, um lugar que agrada a Carlos Carvalhal, mas que o próprio garante que não molda os objetivos traçados para esta temporada. "O nosso grande objetivo não é colocar propostas a médio/longo prazo aos jogadores, mas sim desafios a curto prazo, focando sempre no jogo seguinte. Neste caso, frente ao FC Porto, vamos apostar tudo para vencer e só depois vamos ver o que acontece [na tabela]", vincou o treinador.

Os vila-condenses entram para esta jornada como um dos ataques mais concretizadores do campeonato [13 golos em seis jogos], algo que Carlos Carvalhal vê como "uma aposta ganha na prática de um futebol positivo e de qualidade".

Para este duelo com os dragões, o treinador, que não divulgou a lista de convocados, não pode contar com o lesionado defesa Nadajck, e tem ainda em dúvida os avançados Joca e Taremi, que recuperam de mazelas.

O Rio Ave, quarto classificado com 10 pontos, recebe este domingo o FC Porto, terceiro com 15, no estádio dos Arcos, em Vila do Conde, numa partida que está agendada para as 20:00.