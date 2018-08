"O problema não foi a defesa, mas a equipa", diz José Gomes

A análise do treinador do Rio Ave, José Gomes, após o adeus da equipa portuguesa à Liga Europa

Defesa e quatro golos: "O problema não foi a defesa, mas a equipa. Não podemos marcar quatro golos e sermos eliminados com estes erros defensivos. Há erros graves nas bolas paradas e, em alguns momentos, no posicionamento defensivo. Temos de rever e crescer todos. Fica uma palavra especial para os adeptos. O jogo esteve aberto até ao fim, com emoção e golos. Podíamos ter marcado mais, mas a este nível não podemos sofrer golos como sofremos. Não podemos esconder as coisas. Numa eliminatória destas não podemos cometer erros, alguns deles infantis e depois deitar tudo a perder. Com estes adeptos a ajudar e com esta equipa a crescer vamos fazer um bom campeonato"

Ataque: "Houve espetáculo, houve futebol até ao fim. Muitas oportunidades em que podíamos ter marcado e ouvi os adeptos a gritarem golo. Há razão para eles acreditarem numa grande época. Os jogadores estão tristes e desanimados porque há a consciência do que fizemos menos bom, mas vamos fazer uma época espetacular"

Arbitragem: "Qualquer apaixonado de futebol constatou que em alguns momentos o jogo devia ter sido protegido, mas temos de nos preocupar apenas com o que controlamos e não nos podemos queixar. Há um ou outro lance, mas não foi por aí que perdemos a eliminatória. Agora, é encarar o campeonato com coragem. Com a alegria que esta equipa mostrou há razões para estarmos otimistas"