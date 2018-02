Miguel Cardoso: "Seria uma injustiça tremenda se ganhasse quem não quis jogar"

O treinador do Rio Ave tentou tudo para "dar profundidade à equipa"

Miguel Cardoso disse que "o Rio Ave mostrou intenção clara de início a fim de ganhar, trabalhou muito e bem, no sentido de o conseguir, num contexto difícil, contra uma equipa fechada, com marcações homem a homem, principalmente na primeira parte" e entende que "seria uma injustiça tremenda se ganhasse quem não quis jogar"." Ficou demonstrado que é o Rio Ave, a jogar com intencionalidade e em procura permanente. Tivemos dificuldades, mas criámos oportunidades suficientes para ter outro desfecho. Tentámos, até com a troca do Gabriel, no sentido de dar profundidade à equipa."

O treinador do Rio Ave considera que "Marcão teve um lance infeliz e foi penalizado por aquilo que são as regras do jogo, nada mais a dizer"