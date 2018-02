Miguel Cardoso fala do FC Porto e tem uma certeza após derrota com o Liverpool

Treinador do Rio Ave vinca que "nada se altera na abordagem do jogo", recordando o desaire dos dragões na Liga dos Campeões.

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, considera que o duelo deste domingo frente ao FC Porto, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, será "um jogo de oportunidade" para a sua equipa. Na antevisão a esta partida, o técnico dos vila-condenses aludiu ao facto de os dragões ainda não terem perdido para o campeonato, esta época, mostrando ambição para quebrar esse registo do adversário.

"Vemos este jogo como uma oportunidade, porque na liga portuguesa ainda ninguém ganhou no Dragão. Será uma tarefa dificílima, mas vamos tentar tirar pontos ao FC Porto", partilhou Miguel Cardoso.

O treinador do Rio Ave considerou que perseguir esse objetivo "é motivador", lembrando que a sua equipa "só tem a ganhar para mostrar que está ao nível de um FC Porto que tem sido avassalador".

Questionado se o recente desaire dos dragões para a Liga dos Campeões, na derrota por 5-0 frente ao Liverpool, poderá deixar o adversário mais fragilizado e dar uma vantagem ao Rio Ave, o treinador da formação vila-condense não fez essa relação. "Os dois clubes têm objetivos, independentemente do que aconteceu nos jogos anteriores, ganhando ou perdendo, nada se altera na abordagem do jogo", analisou.

Miguel Cardoso antecipa, por isso, "duas equipas à procura do melhor possível", num jogo que, segundo o técnico, será marcado "pelo o que os intervenientes sejam capazes de fazer durante a partida". "Será um jogo disputado ao limite, com muitos duelos, e quando se defronta equipas com as mais valias do FC Porto todos os detalhes podem fazer a diferença", apontou o treinador do Rio Ave.

Miguel Cardoso afirmou, ainda, que "para jogar contra o FC Porto há que estar permanentemente equilibrado, perceber quando a bola está coberta ou descoberta, e ser reativo nas perdas", partilhando a postura que pretende da sua equipa. "Quero que sejamos agressivos quando não tivermos a bola, que encurtemos os espaços ao FC Porto, e que tentemos igualar as mais valias do adversário", sublinhou.

O treinador, que como habitualmente não divulga a lista de convocados, sabe que para este desafio não poderá contar com dois elementos: Gelson Dala e Leandrinho, ambos lesionados.

O Rio Ave, quinto classificado com 36 pontos, desloca-se este domingo a casa do líder FC Porto, que segue com 55 pontos, numa partida agendada para as 18:00.