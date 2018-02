Laboratório de Novais é fonte de rendimento em Vila do Conde

Mais uma tremenda exibição do médio na vitória com o Marítimo, numa partida em que voltou a faturar na marcação de um livre direto, o quarto golo conseguido neste tipo de lances.

Um golo de João Novais já começa a não ser notícia nos jogos do Rio Ave, principalmente de livre direto, como aconteceu no triunfo por 3-0 sobre o Marítimo, no qual somou ainda uma assistência. Foi o quarto remate certeiro deste especialista em lances de laboratório, sendo que já apontou 11 golos em 23 jogos nas diferentes competições, oito deles no campeonato, contribuindo de forma decisiva para a conquista de quatro vitórias e um empate em partidas da Liga. Além deste golo ao Marítimo, o médio, que herdou a arte de marcar livres do pai, Abílio Novais, antigo jogador do Salgueiros, marcou de bola parada a Moreirense, Chaves, P. Ferreira e Marítimo, ajudando a conquistar dez pontos com esta sua arte.

A importância do centrocampista de 24 anos no bom rendimento do Rio Ave não se resume aos golos, atendendo a que se trata de um médio polivalente que cumpre quase sempre com rigor os planos táticos estabelecidos pelo treinador Miguel Cardoso, mas a verdade é que os números não enganam. Marcou um golo ao Aves na Taça de Portugal, dois ao Leixões na Taça da Liga e entre os oito apontados no campeonato, bisou contra Moreirense e P. Ferreira, fazendo mais quatro vítimas: Estoril, Moreirense, Chaves e Sp. Braga. Para que o festim seja completo, faltar marcar a um dos três grandes e aproxima-se uma boa oportunidade para o conseguir, na próxima jornada, frente ao FC Porto.