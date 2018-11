Júnio Rocha ou Fábio Coentrão no flanco direito da defesa do Rio Ave

Nadjack vai cumprir castigo e abre uma vaga no lado direito da defesa no encontro com o Silves.

Expulso no encontro com o Aves, o lateral-direito Nadjack vai falhar a receção ao Silves, a contar para a Taça de Portugal, abrindo uma vaga para o regresso à titularidade do brasileiro Júnio Rocha. Ainda assim, na partida com os avenses, após a expulsão de Nadjack, e apesar de ter Júnio Rocha no banco, o treinador José Gomes fez recuar Fábio Coentrão no terreno, opção que abre uma segunda possibilidade para o lado direito da defesa.

Refira-se que o plantel vila-condense gozou dois dias de folga, mas alguns jogadores estiveram ontem, segunda-feira, no Estádio dos Arcos para prosseguir com o trabalho de recuperação das respetivas lesões, casos do guarda-redes Makaridze, do central Nélson Monte, dos médios Joca e Jambor, do ala Nuno Santos e do avançado Ronan. A este grupo de lesionados de longa duração juntou-se ainda Fábio Coentrão, que sofreu uma fratura na mão esquerda na partida com o Aves.