José Gomes: "Os pontos que temos não são obra do acaso"

Treinador do Rio Ave fez a antevisão ao jogo com o Nacional, da jornada nove do campeonato.

O treinador do Rio Ave, José Gomes, quer a sua equipa a "dar sequência ao que tem mostrado" no jogo de segunda-feira com o Nacional, da nona jornada da I Liga. Em caso de vitória, a formação vila-condense supera o Benfica e entra no pódio da classificação do campeonato, mas o técnico espera "um jogo difícil, frente a um adversário aguerrido", contando com uma resposta positiva do grupo que dirige. "Espero um Nacional à procura dos pontos que, eventualmente, já mereceu ter conquistado em jogos anteriores, mas também que possamos dar sequência ao que temos mostrado, juntando a isso consistência", afirmou José Gomes.

Apesar da carreira intermitente de resultados do adversário, o treinador do Rio Ave garantiu que preparou o jogo "contando com face mais forte do Nacional" e deixou elogios a algumas características dos madeirenses. "Têm bons jogadores, com experiência, que conseguem ter velocidade e explorar a profundidade. Vamos ter que mostrar o nosso lado mais forte, sendo sérios e concentrados para podermos conseguir um bom resultado", analisou o técnico.

Depois de na última jornada, na vitória sobre o Chaves, ter concretizado o melhor arranque de sempre do clube na I Liga, José Gomes acredita que o plantel "tem qualidade" para se manter nos lugares cimeiros. "Não acho que seja algo esporádico. O que temos feito assenta num trabalho e esforço grande. A equipa tem melhorado e crescido com os erros, dando sinais de maturidade. Os pontos que temos não são obra do acaso", analisou.

Ainda assim, o treinador do Rio Ave lembrou que "nada está conquistado, pois o campeonato está ainda no início". "Há um caminho longo a percorrer e temos de nos manter com os pés bem assentes no chão. Não temos uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas sabemos que, pelo plantel e força que temos, é espectável que o espírito e a dinâmica se mantenham", analisou José Gomes.

O Rio Ave, quarto classificado da I Liga, com 17 pontos, recebe na segunda-feira o Nacional da Madeira, que está no 17.º e penúltimo lugar, com cinco pontos, numa partida agendada para as 19h00.