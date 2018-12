José Gomes: "No lance do primeiro golo não há sinalética do árbitro"

Treinador do Sporting criticou o trabalho do árbitro Carlos Xistra e do videoárbitro. Elogiou o golo de Jovane Cabral e o desempenho do Rio Ave.

O que desequilibrou: "A favor do Sporting estiveram, claramente, dois problemas que não têm nada a ver connosco nem com o Sporting. Um é o lance que resulta no primeiro golo do Sporting: dois jogadores chocam no meio-campo, não sabemos o que vai acontecer a seguir, não há sinalética nenhuma do árbitro, para quem é a falta, o que é que foi assinalado, e o Sporting, até noutra zona, ligeiramente mais atrás e ao lado, jogou rápido, apanhando de surpresa a minha equipa. Depois, há um lance, mas não é para o árbitro, é para o videoárbitro: ao minuto 40, 41, uma falta sobre o Vinícius, dentro da área".

Jogo: "Em termos de jogo, eu acho que, em determinados momentos, o meio-campo do Sporting, pela mobilidade que tem e com o envolvimento do Nani também na zona interior, acaba por conseguir ter um jogo de muita posse. Sempre que isso aconteceu, criou-nos alguns problemas. Sempre que respondemos bem, subindo as nossas linhas e não dando esse espaço, conseguimos criar algum perigo. Foi um jogo bom, com as equipas a jogarem bom futebol, e acabou por se decidir com pequenos detalhes e um grande golo de Jovane".

Jovane: "É decisivo. Nós temos vários momentos em que andámos perto do empate... Temos uma bola que, se repetirmos mil vezes, não conseguiria falhar, do Schmidt, um cabeceamento e depois um remate. Temos uma oportunidade também do Fábio, mas aí já seria o 2-3. É, realmente, um grande golo que acaba por dar o desfecho a este resultado".

Fim da série de 20 jogos sem perder em casa: "Mostrámos que, mesmo contra o Sporting e eles conhecendo a forma de jogar, como disse o treinador do Sporting, tentando anular a nossa saída de jogo, nós conseguimos sair a jogar, levar o jogo para a frente. Isso dá-nos confiança. Apesar de o resultado ter sido mau, conseguimos criar várias oportunidades de golo contra esta equipa do Sporting, portanto, só podemos encarar o futuro com optimismo".