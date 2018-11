José Gomes garante: "O grupo está comprometido em bater recordes"

O treinador do Rio Ave comentou o bom desempenho da equipa nesta primeira fase do campeonato.

Jose Gomes revelou esta sexta-feira que o grupo de trabalho que dirige "está comprometido em bater vários recordes do clube", na antevisão à visita ao Aves, da 10.ª jornada da I Liga.

O treinador do Rio Ave comentou o bom desempenho da equipa nesta primeira fase do campeonato, no qual segue na quarta posição, preferindo não projetar "objetivos a longo prazo".

"Internamente temos os nossos objetivos, e todo o grupo está comprometido em bater vários recordes do clube, mas temos de estar focados no que temos à nossa frente e não dispersar o pensamento. Não sabemos que o vai acontecer no futuro, ainda falta muito tempo para o final campeonato", reconheceu.

Nessa perspetiva mais próxima, o treinador do Rio Ave antecipou um duelo "aberto e bem disputado" com o Aves, lembrando as dificuldades de enfrentar um adversário que vem moralizado com um recente triunfo em Chaves (2-1).

"Contamos com um Aves mais confiante e moralizado pelo resultado conseguido em Chaves. É uma equipa com bons jogadores, que vão no seu estádio vai procurar de conquistar os três pontos, não ficando à espera do adversário e tentando explorar a velocidades dos seus avançados", antecipou o treinador.

Para combater isso, José Gomes garantiu um "Rio Ave concentrado, que conta com o lado mais forte dos jogadores dos Aves e percebe a forma de pensar do seu treinador".

O bom percurso da formação vila-condense no campeonato foi, na última jornada, beliscado pelo empate caseiro frente ao Nacional da Madeira (3-3), algo que o treinador do Rio Ave assegurou "estar já ultrapassado".

"Apesar do ponto conquistado, não foi bom. Mas já falámos internamente sobre isso, e percebemos que há coisas que acontecem no crescimento da equipa que tem de ser aproveitadas para amadurecermos", partilhou.

O técnico da formação da foz do Ave abordou ainda as recentes notícias que dão conta do interesse de clubes de maior dimensão em jogadores da sua equipa, encarando isso como "algo natural".

"Não é mais do que o reflexo do bom trabalho da equipa. Sei que se vai falar de muita coisa, faz parte do futebol, mas o importante é que isso não coloque em causa os interesses do Rio Ave. Temos de nos imunizar para lidar com esse período [de transferências], que será inevitável", assumiu.

O emblema vila-condense optou nesta jornada por não divulgar a convocatória, tendo o avançado Carlos Vinicius e o médio Tarantini, ambos a recuperarem de mazelas, em dúvida para a deslocação à Vila das Aves.

De fora das opções vão ficar os lesionados Ronan, Joca, Nuno Santos, Makaridze e Nélson Monte.