Há um novo "Matic" em Vila do Conde e é candidato a revelação

O croata Nikola Jambor cumpre a primeira época em Portugal e procura afirmar-se no meio-campo.

A generalidade dos adeptos de futebol em Portugal, à exceção óbvia dos sócios e apoiantes do Rio Ave, ainda não conhece bem Nikola Jambor, médio que cumpre a primeira temporada no clube vila-condense depois de ter sido contratado aos croatas do NK Osijek. Depois de ter começado a época na sombra de Leandrinho e de Tarantini e de ter sido suplente utilizado por quatro vezes, Jambor tem formado dupla com Schmidt no meio-campo vila-condense, assumindo a titularidade nos últimos três jogos, na derrota com o Benfica (Taça da Liga) e nos triunfos com Santa Clara e Boavista, deixando a ideia de que se trata de um jogador com muito potencial e com uma boa margem de progressão. Forte fisicamente e com capacidade para gerir a bola na primeira fase de construção, e mesmo separando as devidas diferenças, o médio croata tem parecenças com o sérvio Matic, do Manchester United, não só pelo estilo de jogo e por ser igualmente esquerdino, como também pelas semelhanças fisionómicas.

Em entrevista ao site do Rio Ave, expressando-se num português fluente, o que diz bem do esforço que tem feito para se integrar rapidamente ao nosso país, sendo um aluno atento das aulas da língua de Camões que faz questão de receber, Jambor explica que "a adaptação à I Liga tem sido fácil". "O futebol português e croata são iguais, prevalecendo a técnica, mas é certo que as equipas portuguesas são mais difíceis, uma vez que a Croácia não tem equipas com a qualidade FC Porto, Benfica e Sporting", disse o médio, garantindo que foi "muito bem recebido" no Rio Ave, um clube com "mentalidade vencedora". "Gosto muito de Portugal, mas é verdade que o primeiro mês foi muito difícil porque morei num hotel. Agora, moro na Póvoa de Varzim e gosto muito", revelou, elogiando Vila do Conde, "uma cidade muito tranquila e com um clima muito bom", além de confessar que já é um grande fã da gastronomia portuguesa, elegendo o robalo como prato preferido.

Jambor perspetivou ainda a deslocação, no próximo sábado à noite, ao terreno do Braga, sublinhando que será "um jogo difícil contra uma boa equipa". "Mas, como falamos sempre no grupo, o Rio Ave tem de manter a sua identidade, mostrando em campo muita confiança, jogando bem e tendo muita posse de bola. Estamos confiantes e queremos ganhar em Braga", avisou o centrocampista da formação orientada por José Gomes. Refira-se que a equipa vila-condense encontra-se nesta altura na quarta posição e tem inclusive a possibilidade de atingir a liderança do campeonato à sétima jornada, cenário impensável no arranque de temporada, mas possível. Para que isso aconteça, no próximo sábado o conjunto vila-condense terá de surpreender e vencer na deslocação a Braga e torcer, no dia seguinte, por um empate no clássico entre Benfica e FC Porto.