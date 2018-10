Galeno é uma máquina de ataque em Vila do Conde: confira os números

O brasileiro tem seis golos nas diferentes provas e lidera vários rankings nas estatísticas da I Liga.

Entre outros méritos individuais e coletivos no extraordinário arranque de campeonato do Rio Ave, não sendo de mais relembrar que, com os 17 pontos conquistados, a equipa comandada pelo técnico José Gomes conseguiu o melhor arranque do clube na I Liga ao fim de oito jornadas, emerge o nome do brasileiro Galeno. Com o golo ao Chaves, no triunfo por 1-0, o jogador emprestado pelo FC Porto conta seis remates certeiros nesta época - três no campeonato, dois na Liga Europa e um na Taça de Portugal.

Mas a influência de Galeno no futebol ofensivo do Rio Ave é também evidente noutras estatísticas, uma vez que, feita a contabilidade antes da oitava jornada, liderava vários rankings, sendo o jogador mais ofensivo, o mais rematador e aquele que mais faltas sofre na I Liga. A qualidade das exibições de Galeno já lhe valeram quatro distinções como Homem do Jogo, além de ter sido, várias vezes, a figura do encontro nos diferentes órgãos de comunicação social.