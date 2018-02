Félix Mourinho é inspiração em Vila do Conde antes do FC Porto

Foi há mais de 36 anos que o clube vila-condense venceu na casa do FC Porto, numa temporada em que ficou no quinto lugar.

Não sendo uma missão impossível, vencer o FC Porto no Estádio do Dragão seria um feito extraordinário para o Rio Ave, atendendo ao historial de confrontos entre os clubes. Em 23 duelos realizados na casa dos dragões no campeonato, apenas uma vez o clube vila-condense conseguiu vencer, entre 18 derrotas e quatro empates, além de mais quatro desaires na Taça de Portugal e dois na Taça da Liga. Esse memorável triunfo frente ao FC Porto orientado pelo austríaco Hermann Stessl foi conseguido na temporada de 1981/82, sob a liderança de Félix Mourinho, pai do treinador José Mourinho, que na altura era um dos jogadores do plantel, na segunda participação do emblema da caravela no escalão principal.

Depois de Jacques ter inaugurado o marcador para o FC Porto e de Freitas ter marcado na própria baliza ainda antes do intervalo, o Rio Ave chegaria à vitória com um golo de Figueiredo, a cinco minutos do final, causando uma enorme surpresa na casa de um grande. Nessa temporada, na qual o Sporting se sagrou campeão, o Rio Ave terminou no quinto lugar, a melhor classificação de sempre do clube, ficando apenas atrás dos três grandes e do V. Guimarães, numa altura em que essa posição, tal como agora, não dava uma qualificação europeia.

Mais de 36 anos depois e quando faltam 12 jornadas para o fim do campeonato, a equipa de Miguel Cardoso encontra-se novamente na quinta posição e procura igualar o melhor registo, alcançado na única época em que venceu na casa dos dragões.