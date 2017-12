Feirense-Rio Ave: revelados os quatro jogadores constituídos arguidos

SIC adiantou esta quinta-feira o nome dos quatro jogadores do Rio Ave que terão sido aliciados para perder o jogo com o Feirense, da 20ª jornada do campeonato da última época.

A SIC revelou na noite desta quinta-feira o nome dos quatro jogadores que foram constituídos arguidos por alegadamente terem sido pagos para perder o jogo com o Feirense, relativo à 20ª jornada do campeonato da última temporada.

De acordo com o canal televisivo, Cássio (guarda-redes), Marcelo, Roderick (ambos centrais) e Nadjack (lateral) foram abordados por intermediários ligados ao match fixing (jogos combinados) no sentido de ajudarem à derrota com o Feirense. Do quarteto, apenas Roderick não se manteve em Vila do Conde, jogando atualmente no Wolverhampton, do segundo escalão inglês.

Segundo a SIC, existem fortes indícios de que os quatro jogadores mencionados receberam dezenas de milhares de euros para que a partida terminasse com o triunfo do Feirense.

As apostas no Placard foram, na altura, suspensas. O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa justificou então a suspensão com o "volume atípico de apostas registados e ao risco financeiro envolvido". As apostas para o jogo, que acabou com a vitória do Feirense, por 2-1, foram suspensas durante a tarde desse dia ao ser detetado um fluxo anormal de movimentos, em especial de uma alegada aposta no valor de 100 mil euros e proveniente de um apostador da China.

