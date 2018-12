Em causa as declarações após o jogo com o Sporting.

As declarações de Fábio Coentrão após o jogo com o Sporting, nas quais confessou o seu apoio incondicional aos leões na condição de adepto, originaram uma onda de indignação dos rio-avistas nas redes sociais. "Não vou jogar seguramente nos três grandes clubes portugueses e agora posso dizer à boca cheia, com orgulho, que o meu clube é o Sporting. Quando deixar o futebol, vou continuar a ser do Sporting, é o meu clube e quero que ganhe. Tenho de estar grato aos adeptos, que me receberam de braços abertos na época passada", afirmou o jogador do Rio Ave.

Estas palavras mereceram a reprovação de adeptos vila-condenses, não só por ter assumido a sua paixão pelo emblema de Alvalade depois de o Rio Ave perder contra este adversário como também por ter sido, neste jogo, o capitão de equipa. Acresce ainda que está agendado um novo duelo entre Rio Ave e Sporting para a Taça de Portugal, no próximo dia 19, em Alvalade. Tendo aplaudido Fábio Coentrão no momento em que foi substituído, os adeptos leoninos pediram o seu regresso após o Sporting ter reproduzido as suas declarações nas redes sociais.