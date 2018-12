Decisões no Rio Ave: a mais forte hipótese para render José Gomes no comando

Ainda não foi oficializada a saída de José Gomes, mas vila-condenses trabalham para contratar um novo treinador.

José Gomes despediu-se ontem do Rio Ave, mas falta assinar a rescisão de contrato depois de ter acertado os detalhes do novo contrato com os ingleses do Reading. O treinador orientou, de manhã, o seu último treino ao plantel e apenas hoje deverá ser comunicada oficialmente a sua saída. Entre outros nomes de treinadores que estão em cima da mesa, o vila-condense Daniel Ramos agrada à maioria dos adeptos, por se tratar de um filho da terra, mas o seu estilo de jogo, mais defensivo em relação ao que a equipa tem utilizado nas últimas épocas, não encaixa no perfil pretendido para a realidade do Rio Ave.

Nesse sentido, o espanhol Julio Velázquez é o mais forte candidato para assumir o comando da equipa, uma vez que se trata, na teoria, de um defensor de um futebol de ataque, que utiliza preferencialmente o 4x2x3x1, sistema tático com que o Rio Ave joga, além de conhecer o futebol português depois de ter orientado o Belenenses em 2015/16 e na primeira fase da temporada seguinte. Poderá, por isso, reacender-se o namoro entre as partes que esteve perto de dar em casamento no passado mês de junho, antes da contratação de José Gomes, não fosse um convite da Udinese que convenceu Julio Velázquez para treinar na Serie A italiana.