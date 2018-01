Miguel Cardoso salientou a qualidade de jogo do Rio Ave e admitiu não ser fácil jogar no Estádio AXA.

Mudanças na equipa: "As mexidas que fizemos estavam relacionadas com a gestão do contexto para este jogo e não para o jogo de quarta-feira. O jogo de quarta-feira começamos a prepará-lo a partir deste momento. Acho que tudo aquilo que fizemos hoje em campo é uma resposta a uma série de questões que têm sido feitas. Não é fácil jogar no Estádio AXA e com esta qualidade de futebol, com o registo elevadíssimo que tivemos. O Rio Ave teve uma exibição soberba".

Primeiro golo: "Acho que quem se distraiu não foi a minha equipa. Penso que acima de tudo, é de salientar a forma histórica como a equipa não se deixou perturbar pelo primeiro golo. Agora, o Rio Ave está a jogar com o Braga e é preciso perceber a dimensão do adversário".

Onze sem ponta de lança: "É algo que treinamos, naturalmente. Tinha um avançado no banco. Tem a ver com um conjunto de situações que gerimos. Foi treinado em situações, não só de treino com a equipa, mas em jogo treino.

Guedes: "Vamos analisar quais são os jogadores que estão em melhores condições para jogar na quarta-feira e vamos apresentar uma equipa de alto nível".

Rúben Ribeiro: "Isso não é assunto que me pareça importante. Aproveito para realçar a qualidade com que o Rúben jogou. O Rúben e toda a equipa, que deixaram tudo em campo. Conto com o Rúben até ao dia em que ele deixar de ser jogador do Rio Ave".