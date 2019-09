Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, fez a antevisão da partida da quinta jornada

O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, pretende que a sua equipa continue "a manter o nível exibicional" no jogo de domingo, frente ao Tondela, da quinta jornada da I Liga.

Os vila-condenses sofreram apenas uma derrota no campeonato, na ronda inaugural, perante o atual líder Famalicão, e desde então têm subido de rendimento, algo que o técnico pretende dar sequência na receção aos tondelenses.

"Esperamos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer e que a equipa continue a manter um bom nível exibicional. Queremos jogar com alegria, com paixão e vamos procurar os três pontos, como fazemos sempre, seja com o Tondela ou com outro adversário", disse Carlos Carvalhal.

O técnico do emblema da foz do Ave espera "uma boa resposta da equipa depois de uma semana de treinos excelente", mas não poupou elogios ao adversário, antevendo dificuldades.

"Vamos jogar com uma equipa positiva, que gosta de ter a bola. Como treinador, gosto de jogar contra equipas como o Tondela, que procuram jogar e não apenas anular o adversário. O Tondela é uma equipa organizada e perigosa, tem jogadores rápidos no ataque", analisou Carlos Carvalhal.

Para este desafio, o treinador dos vila-condense tem em dúvida o avançado iraniano Mehdi Taremi, melhor marcador da equipa, com três golos, e apesar de realçar a preponderância do atacante, vincou que "o Rio Ave vale mais do que um só jogador".

"O Taremi vai ser reavaliado amanhã [domingo] de manhã. Tem treinado de forma condicionada e ainda não sabemos se o podemos utilizar no jogo com o Tondela, depende do teste que vai fazer", partilhou.

Em sentido inverso, Carlos Carvalhal, que convocou todos os jogadores disponíveis, garantiu que os recentes reforços Diogo Figueiras (ex-Sporting de Braga) e Lucas Piazon (ex-Chelsea) estão aptos a competir e que vão entrar nas opções.

O mesmo não acontece no caso de Borevkovic, defesa central que foi expulso na última jornada, no empate com o Vitória de Guimarães (1-1), e que terá de cumprir um jogo de castigo, e dos lesionados Joca e Nadjack.

O Rio Ave, quinto classificado do campeonato, com sete pontos, recebe este domingo em Vila do Conde o Tondela, nono, com cinco, numa partida agendada para as 16:00.